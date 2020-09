Scuola, Azzolina: 'Falso che mancano 300mila prof, Salvini inganna cittadini' - 'La mascherina solo se ci si muove, non al banco' (Di domenica 6 settembre 2020) 'I numeri che circolavano, come se 300mila docenti si rifiutassero di entrare a Scuola, non corrispondono al vero'. Lo ha detto Lucia Azzolina rispondendo anche alle accuse lanciate dal leader della ... Leggi su tgcom24.mediaset

IL RITORNO A SCUOLA L'annuncio della ministra Azzolina durante la Festa del Fatto Quotidiano
Azzolina ministro più incapace che la Scuola italiana ricordi. Non si sa cosa fare. Il Sole 24 Ore denuncia
SCUOLA, SALVINI: 'AZZOLINA MINISTRO PIÙ INCAPACE DEGLI ULTIMI DECENNI'
Azzolina 1° ministro x l'istruzione che ha riportato finanziamenti ben 7 mld alla scuola pubblica Mentre la Gemini e Fedeli ha

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Azzolina

GENOVA - Manca ormai quasi una settimana all’inizio del nuovo anno scolastico in Liguria e il primo giorno di scuola non sarà di certo come tutti gli altri. Sarà un momento di ricongiungimento tra com ...Azzolina si è anche detta pronta a un confronto tv con Salvini: “Non ho capito quale è la credibilità di Salvini per salire in cattedra: ha votato per il taglio di 8 miliardi alla scuola, è abituato a ...