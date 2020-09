Schira: la Juve fiduciosa nella firma per Suarez. Pronto biennale da 10 milioni l’anno (Di domenica 6 settembre 2020) Secondo quanto scrive su Twitter il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira, la Juve è fiduciosa nella firma per Suarez. Per l’attaccante è Pronto un biennale da 10 milioni l’anno. Non gli resta che completare la pratica per avere la cittadinanza e diventare un giocatore comunitario. Sono in corso colloqui con il Barcellona per liberare il giocatore. #Juventus are confident to sign Luis #Suarez. Ready 2-year contract (€10M/year). Now the striker must complete the citizenship practise and become a community player. Talks ongoing with #Barça to free the player as Rakitic-Sevilla. #transfers #FCB — Nicolò Schira ... Leggi su ilnapolista

