Scarpinato alla Festa del Fatto: ‘Ho chiesto a pentiti perché Graviano non collabora. Mi hanno detto che non può, se no lo ammazzano’ (Di domenica 6 settembre 2020) “Qualche giorno fa ho parlato con alcuni collaboratori di giustizia e ho chiesto perché i Graviano, a 50 anni, ancora non collaborano. Mi hanno risposto che Graviano non può collaborare, perché lo ammazzano dentro la cella, come altri. Oppure uccidono uno dei suoi figli”. Lo ha raccontato il procuratore di Palermo, Roberto Scarpinato, intervenendo a un incontro della Festa del Fatto Quotidiano insieme ad Antonio Padellaro e Marco Lillo (qui l’evento integrale). “Ci sono dei poteri – ha concluso – che hanno un capacità di intervento e di intimidazione tale da impedire che la verità venga accertata. E questo fa sì che chi sa non ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : LA STAGIONE STRAGISTA “Borsellino aveva compreso che dietro le stragi non c’era solo la mafia. Lo aveva annotato su… - petergomezblog : Scarpinato alla Festa del Fatto: “Borsellino aveva capito che dietro le stragi non c’era solo la mafia. Per questo… - liberainfo : RT @lorenz_frigerio: Roberto #Scarpinato dixit alla Festa @fattoquotidiano #PaoloBorsellino aveva capito che dietro le #stragi non c'era so… - concentrazione : Scarpinato: 'Borsellino aveva capito che dietro le stragi non c'era solo la #mafia. Per questo scompare l'agenda ro… - simo2791 : RT @petergomezblog: Scarpinato alla Festa del Fatto: “Borsellino aveva capito che dietro le stragi non c’era solo la mafia. Per questo scom… -

Ultime Notizie dalla rete : Scarpinato alla Scarpinato alla Festa del Fatto: “Borsellino aveva capito che dietro le stragi non c’era solo la… Il Fatto Quotidiano Scarpinato alla Festa del Fatto: “Borsellino aveva capito..”

Scarpinato alla Festa del Fatto: “Borsellino aveva capito che dietro le stragi non c’era solo la mafia. Per questo scompare l’agenda rossa” “Borsellino aveva compreso che dietro le stragi non c’era so ...

La Festa de Il Fatto Quotidiano - Presentazione del libro “La strage e il miracolo” di Antonio Padellaro

Allora innanzitutto ringraziamo il produrre generale di Palermo per essere venuto qui alla festa del fatto quotidiano per parlare di di mafia di tutto quello che c'è di nuovo negli ultimi mesi Sul fro ...

Scarpinato alla Festa del Fatto: “Borsellino aveva capito che dietro le stragi non c’era solo la mafia. Per questo scompare l’agenda rossa” “Borsellino aveva compreso che dietro le stragi non c’era so ...Allora innanzitutto ringraziamo il produrre generale di Palermo per essere venuto qui alla festa del fatto quotidiano per parlare di di mafia di tutto quello che c'è di nuovo negli ultimi mesi Sul fro ...