Santo del Giorno 6 Settembre: San Zaccaria (Di domenica 6 settembre 2020) Il Santo del Giorno 6 Settembre è San Zaccaria, vissuto nel IV secolo a.C. e penultimo dei dodici profeti minori. Conosciamolo meglio: vediamo chi era, cosa fece, perché è importante e perché è stato canonizzato. Santo del Giorno 6 Settembre: chi era San Zaccaria. Dati biografici Della vita di San Zaccaria non sappiamo praticamente nulla e non possediamo neanche elementi che ci consentono di ricostruirla, sia pure solo in parte. Ciò che conosciamo di lui lo apprendiamo dall’Antico e dal Nuovo Testamento. Zaccaria visse certamente nel IV secolo a.C. ed iniziò la sua predicazione intorno al 520 a.C. Discendeva da una eminente stirpe di sacerdoti e, dopo il periodo ... Leggi su pianetadonne.blog

Pollydolce : Santo del Giorno 6 Settembre: San Zaccaria - corradomarinell : Bruciate le foto del Papa e di Grillo. O Grillo è un santo. O il Papa fa ridere. #Covidioti - PierluigiAlipr1 : RT @SJosemariait: Tre punti importantissimi per attrarre le anime al Signore: -dimenticarti di te, e pensare soltanto alla gloria di tuo P… - FamigliaSEP : #dan¹² #famigliasep¹4 #Ma10rDoBrasil #CampeonatoBR2020 1ª fase | 8ª rodada | 06/09/20 | 11:00 red bull vs… - danlynnlee : #dan¹² #famigliasep¹4 #Ma10rDoBrasil #CampeonatoBR2020 1ª fase | 8ª rodada | 06/09/20 | 11:00 red bull vs… -

Ultime Notizie dalla rete : Santo del Il Santo del giorno - La Chiesa festeggia San Vittorino Ansa Le celebrazioni religiose di San Venerio con il vescovo Palletti

La Pro Insula Tyro, associazione di fedeli nata col principale compito di tenere vivi il culto e la venerazione di San Venerio, il Santo eremita che visse sull’isola del Tino, anche quest’anno, pur co ...

Ruba la grondaia in rame dall’Abbazia, denunciato 20enne

A Caltanissetta un ventenne è denunciato dalla Polizia di Stato per ricettazione dopo che nel corso di una perquisizione eseguita nella sua abitazione i poliziotti hanno trovato i pluviali in rame ru ...

La Pro Insula Tyro, associazione di fedeli nata col principale compito di tenere vivi il culto e la venerazione di San Venerio, il Santo eremita che visse sull’isola del Tino, anche quest’anno, pur co ...A Caltanissetta un ventenne è denunciato dalla Polizia di Stato per ricettazione dopo che nel corso di una perquisizione eseguita nella sua abitazione i poliziotti hanno trovato i pluviali in rame ru ...