Sanremo a rischio. Senza pubblico salta tutto (Di domenica 6 settembre 2020) Rischia di saltare la prossima edizione del Festival di Sanremo. Il conduttore Amadeus è stato chiaro in proposito: «O il prossimo Sanremo, il 70+1, sarà il Festival della normalità post-Covid o niente piano B. Per me in quel caso la soluzione è scansarci dal Festival». Il conduttore ha parlato a Dogliani, nel Cuneese, al Festival della tv e dei nuovi media: «È impensabile - ha spiegato - avere un Ariston vuoto e gli orchestrali distanti, non riesco a immaginare un Sanremo Senza pubblico in sala o Senza orchestra». Amadeus ha comunque mostrato di voler essere ottimista: «Speriamo il prossimo sia il primo Sanremo post-Covid. È un pò presto per dire come ... Leggi su iltempo

tempoweb : Sanremo a rischio. Senza pubblico salta tutto #sanremo #amadeus #coronavirus #covid - silviodifede : La luce in fondo al tunnel Sanremo 2021 a rischio, Amadeus rivela: 'Senza pubblico non si farà' - andreadesider10 : RT @GiusCandela: L’ipotesi di cancellazione non è mai stata sul tavolo dell’amministratore delegato Fabrizio Salini, neanche mai vagliata d… - unwaveringaze : Sanremo senza pubblico sarebbe solo un bene, così non si corre il rischio di avere di nuovo Ronaldo in platea - sirmacs : @lrrilevante @mdimagritt Allora, è importante che non dici cazzate, tanto per cominciare. Scuola, università e lavo… -