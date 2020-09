Sanremo 2021 cancellato? Amadeus: “Senza pubblico non si farà” (Di domenica 6 settembre 2020) O tutto bianco, o tutto nero. Completamente. Non esistono sfumature di grigio per Sanremo 2021, che consentano uno svolgimento del festival secondo le norme del distanziamento sociale. A raccontarlo è stato Amadeus, nel corso di una lunga intervista rilasciata a Festival della tv e dei nuovi media che si sta svolgendo a Dogliani. «Non c’è nessun piano B per Sanremo, deve essere nella totale normalità», ha spiegato il conduttore. «O si fa con il pubblico o nulla. Senza il pubblico il festival non si può fare, è impensabile lasciare la platea con gli spettatori distanziati, è impensabile mettere gli elementi dell’orchestra ogni due metri. L’Ariston è un tempio meraviglioso, ma gli spazi sono ridotti. E ... Leggi su velvetgossip

