Sandro Petrone è morto: malattia e causa morte. Chi era il giornalista (Di domenica 6 settembre 2020) Sandro Petrone è morto: malattia e causa morte. Chi era il giornalista Dopo aver raccontato, nel periodo dell’emergenza coronavirus, della morte del collega Raffaele Masto di cui abbiamo avuto il piacere di pubblicare molti articoli di seguito parliamo della scomparsa di un altro collega-giornalista. Si è spento, a causa di un tumore all’età di 66 anni, il giornalista Rai Sandro Petrone. Un giornalista conosciuto e apprezzato dal grande pubblico, noto come inviato negli anni passati da importanti teatri di guerra e poi per gli anni in cui, dal 1997 al 2002, ha condotto l’edizione delle ore 13 del Tg2. ... Leggi su termometropolitico

