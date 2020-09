Salvini, ‘Il governo chiarisca sullo studio segreto. Perché ha spedito respiratori e camici alla Cina?’ (Di domenica 6 settembre 2020) Il leader della Lega Matteo Salvini torna ad attaccare il governo sul piano segreto sugli effetti del Coronavirus in Italia. Con una lettera inviata al Corriere della Sera, il leader della Lega Matteo Salvini è tornato a parlare dei verbali del Comitato Tecnico Scientifico chiedendo chiarimenti al governo per quanto riguarda il piano segreto sugli effetti del Covid. 16/05/2020 Roma – conferenza stampa Presidente del Consiglio dei Ministri / foto Alessandro Serrano’/Pool/Insidefoto/Image nella foto: Giuseppe ConteCoronavirus, Matteo Salvini contro il governo: “chiarisca sul piano segreto sugli effetti del Covid” Nella prima parte della sua lunga lettera, Matteo ... Leggi su newsmondo

