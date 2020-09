Salerno, scarcerato il padre della bimba morta gettata in strada (Di domenica 6 settembre 2020) . La piccola era stata trovata priva di vita lo scorso 2 settembre, in un’aiuola nella sua città, Roccapiemonte. La mancanza di gravi indizi di colpevolezza avrebbe concesso al padre della bimba di tornare in libertà. Ancora in arresto in ospedale si trova invece attualmente la … Leggi su viagginews

“Non era a conoscenza della gravidanza della moglie, lo ha saputo solo dopo il ritrovamento della neonata”. Parla l’avvocato Michele Tedesco che, insieme al collega Antonio Lauro, difende l’uomo ...

Torna in libertà Massimo Tufano, papà di Maria, la neonata trovata morta lo scorso 2 settembre in una aiuola a Roccapiemonte, in provincia di Salerno. A disporlo, il gip del Tribunale di Nocera Inferi ...

"Non era a conoscenza della gravidanza della moglie, lo ha saputo solo dopo il ritrovamento della neonata". Parla l'avvocato Michele Tedesco che, insieme al collega Antonio Lauro, difende l'uomo ...