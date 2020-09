Sabrina Ferilli: «De Benedetti ha fatto una battuta schifosa su Berlusconi». Poi l’autogol sulla Raggi (Di domenica 6 settembre 2020) «Carlo De Benedetti ha fatto una battuta orrenda, schifosa nei confronti di Berlusconi». Lo afferma Sabrina Ferilli, ospite della festa del fatto Quotidiano. «Quando si va troppo avanti con gli anni si rischia di fare figure meschine. A parte che se la mettiamo sulle indagini e sugli impicci, non so chi è meglio dell’altro. Ma il punto è che in un momento come questo invece di stare dalla parte di chi fa gli auguri e sta vicino al Cavaliere, non abbia invece perso occasione per dire quello che ha detto, rende questo personaggio molto piccolo». Sabrina Ferilli strizza l’occhio alla Raggi Poi però scivola sulla sindaca ... Leggi su secoloditalia

Giancar70336148 : RT @carlakak: S.Ferilli, una delle poche Vip amanti della giustizia sociale e della legalità sta con Virginia Raggi: 'Non ho alcun motivo p… - volpe_peppe : RT @carlakak: S.Ferilli, una delle poche Vip amanti della giustizia sociale e della legalità sta con Virginia Raggi: 'Non ho alcun motivo p… - SecolodItalia1 : Sabrina Ferilli: «De Benedetti ha fatto una battuta schifosa su Berlusconi». Poi l’autogol sulla Raggi… - infoitinterno : Sabrina Ferilli: «Ad oggi non ho motivi per non rivotare la Raggi» - infoitinterno : Sabrina Ferilli pronta a votare per Virginia Raggi a Roma, Matteo Salvini: «Non vive tra le buche e nella sporcizia» -