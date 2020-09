Russia, food and beverage: nuove opportunità per il made in Italy (Di domenica 6 settembre 2020) Nell’ambito del progetto True Italian Taste, promosso e finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per incrementare la conoscenza e il consumo consapevole dei prodotti 100% made in Italy, la Camera di commercio italiana in Russia organizza il 15 settembre alle 10.00 un webinar volto a illustrare nel dettaglio queste opportunità. Sarà presentato il quadro economico generale e verranno fornite informazioni aggiornate relative all’export italiano di food & beverage in Russia. Si parlerà anche di lotta al fenomeno dell’Italian Sounding, certificazioni EAC necessarie per l’esportazione nell’Unione Doganale Eurasiatica e strumenti di Digital, Social Media e Influencer Marketing per una corretta ... Leggi su ildenaro

dopiot : RT @Radio3scienza: #vaccinoCovid: ad agosto la Russia ha annunciato di aver messo a punto un vaccino efficace. Negli Usa la Food & drug adm… - ALisimberti : RT @Radio3scienza: #vaccinoCovid: ad agosto la Russia ha annunciato di aver messo a punto un vaccino efficace. Negli Usa la Food & drug adm… - food_comm : Italia, Russia e Francia guidano la ripresa di turismo e ristorazione - - rik_musmeci : Il ministro Luís Capoulas Santos ha lanciato allarme riservato ai colleghi europei: dalla Cina in arrivo sementi og… - sabrinasanti2 : RT @Radio3scienza: #vaccinoCovid: ad agosto la Russia ha annunciato di aver messo a punto un vaccino efficace. Negli Usa la Food & drug adm… -

Ultime Notizie dalla rete : Russia food Coronavirus, 4 milioni di casi in India. Stati Uniti, Fauci: "Bene la Russia su vaccino" la Repubblica Coronavirus, 4 milioni di casi in India. Stati Uniti, Fauci: "Bene la Russia su vaccino"

I casi di coronavirus nel mondo hanno quasi raggiunto i 27 milioni (26.623.562) le vittime sono oltre 870mila (874.717). Gli Stati Uniti ha superato i 6 milioni di contagi e e 187mila morti. Segue il ...

Russia, food and beverage: nuove opportunità per il made in Italy

Alcuni delegati della Dema di Somma Vesuviana sono da ieri sul tetto dello stabilimento per protestare contro l'inaffidabilità del management aziendale, che a ...

I casi di coronavirus nel mondo hanno quasi raggiunto i 27 milioni (26.623.562) le vittime sono oltre 870mila (874.717). Gli Stati Uniti ha superato i 6 milioni di contagi e e 187mila morti. Segue il ...Alcuni delegati della Dema di Somma Vesuviana sono da ieri sul tetto dello stabilimento per protestare contro l'inaffidabilità del management aziendale, che a ...