Ronaldo rimproverato perché deve indossare la mascherina durante Portogallo-Croazia (Di domenica 6 settembre 2020) Essere uno dei calciatori più famosi del pianeta non rende immuni dal Covid. O alle regole. Cristiano Ronaldo è stato ripreso perché non indossava la mascherina durante il match di Nations League Portogallo-Croazia in tribuna. Costretto sugli spalti a causa di un infortunio al piede, il campione ha immediatamente provveduto – con un’aria piuttosto mortificata – a indossare il Dpi come prevedono le regole della Uefa. Per riprendere le attività e portare al minimo la possibilità di contagio da Covid le regole devono valere per tutti. LEGGI ANCHE >>> Senaldi dice che con il Recovery Fund l’Italia ha preso Lukaku e non Cristiano Ronaldo VIDEO Cristiano Ronaldo ... Leggi su giornalettismo

giornalettismo : #CristianoRonaldo è stato rimproverato da un'addetta dello staff della #UEFA che lo ha invitato a indossare la… -

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo rimproverato Juventus-Sarri: quella battuta infelice, il fastidio di Ronaldo e i silenzi di Buffon Corriere della Sera Messi-Barça ai titoli di coda, dall’Argentina: “Sarà addio”

Quello che sembrava impossibile adesso è più di un’ipotesi: Lionel Messi è pronto a lasciare il Barcellona. Un divorzio che dall’Argentina danno per certo, citando un fax inviato al club dal numero 10 ...

Quello che sembrava impossibile adesso è più di un’ipotesi: Lionel Messi è pronto a lasciare il Barcellona. Un divorzio che dall’Argentina danno per certo, citando un fax inviato al club dal numero 10 ...