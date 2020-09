Roma. Passeggiata in bici…tra cumuli di rifiuti (FOTO) (Di domenica 6 settembre 2020) Una Passeggiata in bici per respirare aria pulita tra la riserva naturale della Marcigliana e l’incrocio con via Salaria. Peccato però che di pulito nella Capitale sembra esserci veramente ben poco. Ci è arrivata l’ennesima segnalazione di una cittadina esasperata. cumuli di rifiuti accatastati a bordo della strada. E ci si trova veramente di tutto: non solo plastica, sacchi di immondizia neri, ma anche materassi e frigoriferi. E il problema con il ritiro della spazzatura in zona Cinquina-Bufalotta non è di certo una novità, tant’è che i cittadini disperati (in particolar modo 196 famiglie) si sono rivolti ad un avvocato per fare ricorso contro AMA. Odore acre e insopportabile, cumuli di rifiuti che attirano inevitabilmente cinghiali e ... Leggi su ilcorrieredellacitta

