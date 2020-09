Roma, furto in un supermercato: arrestato cittadino del Bangladesh (Di domenica 6 settembre 2020) E’ stato arrestato ieri da una Volante della Polizia un cittadino del Bangladesh per furto all’interno di un supermercato. I fatti sono avvenuti nel tardo pomeriggio, intorno alle 19.15 in via Casilina. L’uomo aveva rubato della merce per un valore di 136€. Leggi anche: Tentano il colpo in un minimarket: arrestati dalla Polizia 2 uomini rumeni su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

enpaonlus : Furto in appartamento: ladri rubano anche i due gatti: «Ridateci Morgana e Ciro» - CorriereCitta : Roma, furto in un supermercato: arrestato cittadino del Bangladesh - dgsoftwa19 : RT @romatoday: roma #centocelle, rubano da auto in sosta: nei guai due fratelli di 14 e 16 anni - Solo_A_Roma : RT @il_kaino: Sono stato derubato in zona Bisceglie/San Carlo a Milano. Se vi propongono questa bici con questo numero di telaio, sappiate… - 79_Alessio : RT @romatoday: roma #centocelle, rubano da auto in sosta: nei guai due fratelli di 14 e 16 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Roma furto Roma, ladri «rubano» anche i due gatti dopo furto in appartamento Corriere Roma Roma, furto in un supermercato: arrestato cittadino del Bangladesh

E’ stato arrestato ieri da una Volante della Polizia un cittadino del Bangladesh per furto all’interno di un supermercato. I fatti sono avvenuti nel tardo pomeriggio, intorno alle 19.15 in via Casilin ...

Opera di della Robbia restituita alla comunità

Restituita alla cittadinanza dal Comandante del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Roma, il generale Roberto Riccardi, un’importantissima terracotta invetriata della bottega ...

E’ stato arrestato ieri da una Volante della Polizia un cittadino del Bangladesh per furto all’interno di un supermercato. I fatti sono avvenuti nel tardo pomeriggio, intorno alle 19.15 in via Casilin ...Restituita alla cittadinanza dal Comandante del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Roma, il generale Roberto Riccardi, un’importantissima terracotta invetriata della bottega ...