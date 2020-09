Roma, 21enne pestato a morte: 4 giovani arrestati (Di lunedì 7 settembre 2020) Quattro giovanissimi sono stati arrestati dai carabinieri in relazione al barbaro omicidio del giovane Willy Monteiro Duarte, 21enne pestato a morte la notte scorsa a Colleferro, alle porte di Roma.Il giovane, stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, si trovava in un locale del quartiere insieme ad un amico quando un gruppo di ragazzi ha iniziato ad infastidire quest'ultimo. Willy Monteiro Duarte sarebbe intervenuto invitando il branco a lasciar stare il suo amico e in tutta risposta sarebbe stato aggredito con una ferocia inaudita.Il gruppetto di aggressori, tutti già noti alle forze dell'ordine, hanno colpito il 21enne con calci e pugni e si sarebbero dati alla fuga subito dopo. Inutili i soccorsi: Willy Monteiro Duarte è deceduto prima del suo ... Leggi su blogo

