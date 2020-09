Roger Waters, cittadino onorario di Anzio compie gli anni. Il sindaco De Angelis: ‘Artista che resterà legato per sempre al nostro territorio’ (Di domenica 6 settembre 2020) «Voglio essere nella trincea della vita. Io non voglio essere al quartier generale, io non voglio essere seduto in un albergo da qualche parte a guardare il mondo che cambia, voglio cambiarlo io. Voglio essere impegnato. Probabilmente, in un modo che mio padre forse approverebbe». RW Inizia così, su Wikipedia, il lungo profilo di Roger Waters, cantautore, polistrumentista e compositore britannico, fondatore dei Pink Floyd, cittadino onorario di Anzio, che, con la sua musica, il mondo ha sicuramente provato a cambiarlo, in onore di suo Padre, Eric Flether Waters, perito e disperso, il 18 febbraio 1944, nella Battaglia di Anzio. “Nel giorno del suo settantantasettesimo compleanno – afferma il ... Leggi su ilcorrieredellacitta

