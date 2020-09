Roberto Speranza: "A fine anno 2-3 milioni di dosi di vaccino, per medici e anziani" (Di domenica 6 settembre 2020) Il vaccino dovrebbe essere gratuito e le prime dosi, circa 2 o 3 milioni, che potrebbero arrivare anche entro fine anno, andrebbero destinate prima agli operatori sanitari e agli anziani con patologie, in particolare nelle Rsa. Lo dice il Ministro della Salute Roberto Speranza in un’intervista d’apertura di prima pagina al Corriere della Sera.L’autunno non sarà facile e dovrà essere gestito con la massima cautela, sottolinea. Nonostante la crescita del numero di contagi il ministro esclude si possa ricorrere e a nuovo lockdown: “Non è nostra intenzione fermare di nuovo il Paese. Abbiamo investito molte risorse e rafforzato il Servizio sanitario nazionale. Non chiudiamo, anzi riapriamo le scuole”. Ci ... Leggi su huffingtonpost

qui_finanza : Coronavirus, Speranza sul vaccino “Poche dosi”: quando e a chi andrà prima Il ministro della Salute Roberto Speranz… - alcinx : RT @HuffPostItalia: Roberto Speranza: 'A fine anno 2-3 milioni di dosi di vaccino, per medici e anziani' - HuffPostItalia : Roberto Speranza: 'A fine anno 2-3 milioni di dosi di vaccino, per medici e anziani' - NewsMondo1 : Speranza, “Quando il vaccino arriverà il problema sarà decidere a chi darlo. All’inizio ne avremo poche dosi”… - FrancescoBizzot : Intervista di Monica Guerzoni (#Corriere della sera, oggi) a #Roberto Speranza, ministro della Salute. I miei compl… -