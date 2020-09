Ritorno a Scuola, Azzolina: “Rischio DaD C’è, Docenti non Posso Rifiutarsi di Insegnare a Distanza” (Di domenica 6 settembre 2020) La ministra Azzolina, durante un’intervista a Radio 24, parla della Didattica a Distanza e del suo utilizzo in caso di aumento di contagi. “Abbiamo lavorato per ridurre al minimo il rischio contagio ma la Scuola non è un posto fatato, asettico, dove il rischio è zero per questo abbiamo lavorato con l’Iss per avere un protocollo e stabilire cosa si fa se c’è un contagiato in classe”. E continua: “Dal 14 la partita della Scuola diventa molto sanitaria. Il caso di Roma al Marymount dimostra come il protocollo sta funzionando: inizialmente si era parlato di 65 persone che dovevano andare in quarantena, poi si è stabilito che solo 9 andranno in quarantena e seguiranno la didattica a distanza”. “I Docenti non ... Leggi su youreduaction

fattoquotidiano : IL RITORNO A SCUOLA L'annuncio della ministra Azzolina durante la Festa del Fatto Quotidiano, ascoltate cosa ha app… - repubblica : Coronavirus, l'allarme dei pediatri per il ritorno a scuola: 'Pochi tamponi disponibili e tante richieste' - AlbertoBagnai : Il mio fastidio per l’uso del termine “educazione” al posto di “istruzione” era innanzitutto epidermico e istintivo… - mimma42 : RT @claudio_2022: La riapertura delle scuole è prevista tra il 10/15 settembre. Secondo me, era più saggio riaprire le scuole dopo la torna… - demian_online : 50000 casi a scuola? NO PROBLEM! -

Ultime Notizie dalla rete : Ritorno Scuola Ritorno a scuola. Azzolina, rischio zero non esiste. Conte, 50mila casi a scuola non è fallimento Orizzonte Scuola Covid, scuole a rischio: 7 genitori campani su 10 preoccupati per il ritorno dei loro figli nelle aule

Il rientro a scuola preoccupa le famiglie campane. È un ritratto delle ansie della maggioranza dei genitori, quello che disegna il rapporto Save the Children, rendendo pubblica l'indagine inedita real ...

SCUOLA, GELMINI: CONTE

“Ad una settimana dal ritorno tra i banchi, la scuola è in mezzo al guado. Vanno ancora assegnate 60mila cattedre, con la ‘call veloce’ voluta dal ministro Azzolina che è stata un flop e con un ormai ...

Il rientro a scuola preoccupa le famiglie campane. È un ritratto delle ansie della maggioranza dei genitori, quello che disegna il rapporto Save the Children, rendendo pubblica l'indagine inedita real ...“Ad una settimana dal ritorno tra i banchi, la scuola è in mezzo al guado. Vanno ancora assegnate 60mila cattedre, con la ‘call veloce’ voluta dal ministro Azzolina che è stata un flop e con un ormai ...