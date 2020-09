Ritiro Palermo, viaggio nell’universo Boscaglia: lavoro duro e cura del dettaglio, il suo tormentone… (Di domenica 6 settembre 2020) Per il nuovo Palermo è un Ritiro all'insegna di allenamenti duri e tanto lavoro.Mister Roberto Boscaglia non si risparmia e non risparmia niente a nessuno. La sintesi di queste due settimane di preparazione precampionato potrebbe essere “chi non corre può restare fuori”, come un mantra il tecnico ripete sempre “Qui si corre e si attacca”, si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Soprattutto quest’anno dopo sei mesi di stop e un precampionato senza amichevoli a causa del Coronavirus, urge svolgere un lavoro ancora più intenso, tutti devono rimboccarsi le maniche dai più giovani ai più esperti senza esclusione di colpi, l’obiettivo del tecnico è quello di fare arrivare la squadra a inizio campionato ... Leggi su mediagol

