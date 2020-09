Riconoscete la bambina in foto? Oggi è famosissima e bellissima (Di domenica 6 settembre 2020) Questo articolo Riconoscete la bambina in foto? Oggi è famosissima e bellissima . Riconoscete la bambina in foto? Si tratta di una bellissima e biondissima showgirl da piccola: avete capito di chi si tratta? Questa bimba in foto, dai codini biondi e gli occhi scuri e profondi è proprio lei, la bellissima Elena Santarelli che proprio ieri ha spento 39 candeline. Sicuramente aveva un viso più paffutello, la … Leggi su youmovies

Non è sempre facile riconoscere qualcuno guardando una sua foto da bambino. Nella maggior parte dei casi, i lineamenti e l'espressione non cambiano nel tempo, mentre per altre persone avviene una vera ...

