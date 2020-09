Ricciardi: "Coronavirus? Il vaccino sarà sicuro, ma serve tempo" (Di domenica 6 settembre 2020) ROMA - Walter Ricciardi , consulente del ministro della Salute, Roberto Speranza , garantisce ai microfoni del GR1 che nella corsa ai vaccini per il Coronavirus non ci saranno accelerazioni a scapito ... Leggi su corrieredellosport

mariadmarzano : RT @Topo_Ligio: @ WRicciardi, 'esperto' del Governo e dell'OMS, 25 febbraio 2020, 10 e 13 marzo e a seguire: '«Le mascherine alle persone… - NatalinaStella : RT @Topo_Ligio: @ WRicciardi, 'esperto' del Governo e dell'OMS, 25 febbraio 2020, 10 e 13 marzo e a seguire: '«Le mascherine alle persone… - leone52641 : RT @Topo_Ligio: @ WRicciardi, 'esperto' del Governo e dell'OMS, 25 febbraio 2020, 10 e 13 marzo e a seguire: '«Le mascherine alle persone… - digibaby : RT @Topo_Ligio: @ WRicciardi, 'esperto' del Governo e dell'OMS, 25 febbraio 2020, 10 e 13 marzo e a seguire: '«Le mascherine alle persone… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricciardi Coronavirus

ROMA - Nella corsa ai vaccini c'è il rischio di accelerazioni a scapito di efficacia e sicurezza? "In Europa assolutamente no. C'è stato un intervento molto chiaro da parte del direttore generale dell ...Prima il rumore delle Frecce Tricolori sopra la pista di Monza poi il rombo dei motori sul circuito. Non ci saranno le voci dei tifosi e il calore del pubblico a scaldare il Tempio della Velocità. A c ...