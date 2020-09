Resistenza, addio alla partigiana Dina Croce (Di domenica 6 settembre 2020) Milano, 6 settembre 2020 - Si è spenta a 98 anni Dina Croce . Insieme ad altre due donne fece parte della formazione partigiana che entrò pe r prima a Milano il 27 aprile del 1945 partecipando alla ... Leggi su ilgiorno

Milano, 6 settembre 2020 - Si è spenta a 98 anni Dina Croce. Insieme ad altre due donne fece parte della formazione partigiana che entrò per prima a Milano il 27 aprile del 1945 partecipando alla libe ...

Arcore, addio ad Ambrogio: l’ultimo partigiano

Riboldi è scomparso a 96 anni dopo aver speso la sua vita a raccontare ai ragazzi della scuole cosa sono stati la guerra e il fascismo ...

