Repubblica: il Psg vuole Koulibaly ma lui preferisce la Premier (e Guardiola) (Di domenica 6 settembre 2020) Anche Repubblica Napoli scrive della telefonata esplorativa del diesse del Psg, Leonardo, per Koulibaly e Fabian Ruiz. Un sondaggio esplorativo, per capire a che punto sono le trattative di mercato per i due giocatori del Napoli. Il quotidiano scrive, però, che il senegalese preferirebbe, come destinazione, l’Inghilterra. “Il Napoli ha ricevuto anche una telefonata da Leonardo del Psg che ha chiesto informazioni pure su Fabian, ma Koulibaly è più intrigato dalla Premier e ha messo al primo posto la possibilità di lavorare con Guardiola. Il City potrebbe offrire 70 milioni più bonus, cifra su cui il Napoli intende ragionare. L’addio di Koulibaly sbloccherebbe gli altri acquisti: Sokratis e Senesi per la difesa, Veretout per il ... Leggi su ilnapolista

napolista : Il Psg vuole Koulibaly ma lui preferisce la Premier (e Guardiola) Su Repubblica Napoli. Leonardo ha chiamato De Lau… - Andrea_NPS14 : @franvanni @repubblica Facile fare il DS come cognato del presidente con il portafoglio pieno zeppo, così è un feno… - anis_epis : Psg, positivi a #Covid_19 anche Icardi, Marquinhos e Navas. Salgono così a sei i casi e questo aumenta le probabili… - jclpereira : RT @SportRepubblica: Psg, positivi al Covid anche Icardi, Marquinhos e Navas. Francia, contagiato Mandanda - SportRepubblica : Psg, positivi al Covid anche Icardi, Marquinhos e Navas. Francia, contagiato Mandanda -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica Psg Psg, positivi al Covid anche Icardi, Marquinhos e Navas. Francia, contagiato Mandanda la Repubblica CALCIO, PSG: RISCATTATO PORTIERE SERGIO RICO

Il Paris Saint-Germain ha raggiunto un accordo con il Siviglia per il riscatto del portiere Sergio Rico. Lo spagnolo, che nell'ultima stagione in Francia ha collezionato dieci presenze, ha firmato un ...

Qatar, Emirati Arabi Uniti, Barhein: tutti in Francia

In una stagione ancora condizionata dalla pandemia, il Psg dell’emiro del Qatar si trova a fare i conti con due nuovi potenziali concorrenti. Non solo a livello sportivo, ma politico. In questo ultimo ...

Il Paris Saint-Germain ha raggiunto un accordo con il Siviglia per il riscatto del portiere Sergio Rico. Lo spagnolo, che nell'ultima stagione in Francia ha collezionato dieci presenze, ha firmato un ...In una stagione ancora condizionata dalla pandemia, il Psg dell’emiro del Qatar si trova a fare i conti con due nuovi potenziali concorrenti. Non solo a livello sportivo, ma politico. In questo ultimo ...