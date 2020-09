Reguilón, il Manchester United ci pensa e il Siviglia lo richiede in prestito dal Real (Di domenica 6 settembre 2020) È in corso una vera e propria asta europea per Sergio Reguilón: il terzino è stato offerto al Manchester United ma il Siviglia lo rivuole Sergio Reguilón è stato protagonista di una stagione ad altissimi livelli con la maglia del Siviglia. Il terzino, in prestito dal Real Madrid, ha impressionato tutti coronando l’annata con la vittoria dell’Europa League contro l’Inter. Ora lo spagnolo è tornato a Madrid ma il suo futuro quasi sicuramente non sarà con le merengues. Il Siviglia lo ha richiesto in prestito ma, secondo l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, nelle ultime ore è stato offerto anche al Manchester United. Il club inglese ci ... Leggi su calcionews24

MondoNapoli : Sky - Reguilon si allontana dal Napoli: il terzino iberico offerto al Manchester United! I dettagli -… - Spazio_Napoli : - WolfMercato : Vero, ma il Napoli non è ancora fuori. Anzi, aveva il gradimento di Reguilon rispetto al ritorno al Siviglia (che i… - theycallmeacap : @Faizalicious__ @FabrizioRomano eh salah mat?? sergio reguilon -> Manchester United - WolfMercato : Anche perché altrimenti dovrei raccontarvi del Manchester United che si sta interessando a Reguilon e rovinarvi la… -

Ultime Notizie dalla rete : Reguilón Manchester