Regionali Veneto, malore in diretta per il candidato positivo al Covid Lorenzoni: polemica per le immagini caricate sui siti (Di domenica 6 settembre 2020) Arturo Lorenzoni, candidato presidente alle Regionali in Veneto per il centro sinistra, si è sentito male in diretta Facebook. Partecipando a un incontro con il ministro Boccia l’uomo ha avuto un mancamento ed è stato immediatamente soccorso dai suoi familiari per poi essere trasportato all’ospedale di Padova. Presente durante l’incontro anche il candidato sindaco di Venezia Pierpaolo Baretta. Le immagini di quanto avvenuto in diretta su Facebook erano alla mercé di tutti e sul Twitter le persone hanno cominciato a chiedere di levarle dai siti. LEGGI ANCHE >>> Quanti potenziali elettori può aver incontrato un candidato alle Regionali ... Leggi su giornalettismo

