Regionali Veneto, il candidato di centrosinistra Lorenzoni ha un malore in diretta Facebook: trasportato in ambulanza in ospedale (Di domenica 6 settembre 2020) malore in diretta Facebook per Arturo Lorenzoni, il candidato presidente del Veneto per il centrosinistra, positivo al Covid, che si era collegato con il ministro per gli affari Regionali Francesco Boccia e il candidato sindaco di Venezia Pierpaolo Baretta. Lorenzoni si trovava a casa dove sta trascorrendo il periodo di isolamento per via della positività al coronavirus: il collegamento video con è stato interrotto ed è stato soccorso dai familiari in casa, riprendendosi poco dopo. Ora si trova in ospedale per accertamenti che – precisa il suo staff – erano già previsti per domani. Il mancamento – riferisce lo staff di Lorenzoni – ... Leggi su ilfattoquotidiano

