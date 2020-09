Real Madrid, si cerca l’accordo con Bale: risoluzione se non viene ceduto (Di domenica 6 settembre 2020) Il Real Madrid sarebbe disposto a privarsi gratuitamente di Gareth Bale se la sua cessione si dovesse complicare Il futuro di Gareth Bale è ancora incerto. Il Real Madrid starebbe infatti cercando di vendere il calciatore gallese, sul quale vi è l’interesse di alcuni club della Premier League, per monetizzare e liberarsi del suo pesante stipendio. Nel caso in cui la sua cessione si dovesse complicare, il club spagnolo starebbe valutando la risoluzione del contratto secondo quanto riportato da As. In questo modo Bale sarebbe libero di accasarsi altrove a zero. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

AntoVitiello : AC #Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive di Brahim Abdelkade… - AntoVitiello : Dopo #Ibra e #Tonali il #Milan si sta concentrando sulla chiusura delle operazioni #Brahim e #Bakayoko, nel primo c… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Milan, fatta per l'arrivo di Brahim Diaz In prestito con diritto di riscatto dal Real Madrid… - BiRaskolnikov : RT @VlnN94: 'Cancelo riserva' is the new 'Allegri va al Barcellona/PSG/Real Madrid'. Favolette di gente che è sconnessa dalla realtà. - sportli26181512 : M. Colombo: 'Brahim? Innesto che arriva grazie alle relazioni con il Real Madrid': Intervenuta ai microfoni di Radi… -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Real Madrid, quanto è costato Hazard? La cifra è clamorosa: 160 milioni e non 100 Sport Fanpage Real Madrid, si cerca l’accordo con Bale: risoluzione se non viene ceduto

Il futuro di Gareth Bale è ancora incerto. Il Real Madrid starebbe infatti cercando di vendere il calciatore gallese, sul quale vi è l’interesse di alcuni club della Premier League, per monetizzare e ...

Reguilon, c’è il Manchester United: il Real Madrid apre all’idea prestito

È il Manchester United la squadra più vicina a Sergio Reguilon, il terzino spagnolo classe 1996 che piace a tante squadre in Europa e anche al Napoli. I Red Devils, secondo quanto riportato da The Sun ...

Il futuro di Gareth Bale è ancora incerto. Il Real Madrid starebbe infatti cercando di vendere il calciatore gallese, sul quale vi è l’interesse di alcuni club della Premier League, per monetizzare e ...È il Manchester United la squadra più vicina a Sergio Reguilon, il terzino spagnolo classe 1996 che piace a tante squadre in Europa e anche al Napoli. I Red Devils, secondo quanto riportato da The Sun ...