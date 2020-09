Raiola spaventa il Milan: richiesta folle per il rinnovo di Donnarumma (Di domenica 6 settembre 2020) L'agente Raiola ha chiesto 10 milioni di euro all'anno al Milan per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Leggi su 90min

Risolto il nodo legato al futuro di Zlatan Ibrahimovic, per il Milan è tempo di dedicarsi al rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Il contratto scadrà a giugno del 2021 e tra pochi mesi il portiere classe ...Donnarumma, Chiesa, Zaniolo, Dybala, Lautaro. Potrebbe essere l’ossatura della squadra top del campionato: avrebbe poche rivali per lo scudetto e segnerebbe caterve di gol pur blindando la porta. In r ...