Quali sono le uniche telefonate consentite: Berlusconi ricoverato, la stretta di Marina e Barbara (Di domenica 6 settembre 2020) La famiglia si stringe attorno a Silvio Berlusconi, al padre ricoverato al San Raffaele per coronavirus, al leader di Forza Italia che - rivela Il Messaggero - ha ricevuto anche una telefonata dalla sua ex, Francesca Pascale. Poi, telefoni chiusi. Barbara e Marina, rivela sempre il quotidiano capitolino, hanno deciso che soltanto ai figli è consentito il contatto telefonico con Berlusconi. Loro due, Pier Silvio, Eleonora e Luigi. Insomma, ora ci sono loro: punto e basta. Una scelta con cui le due figlie del leader azzurro spazzano via le voci, infondate e fastidiose, sugli screzi in famiglia, sulla "caccia all'untore" che si sarebbe scatenata con accuse reciproche prive di fondamento. Una decisione arrivata dopo la nota con cui Marina ... Leggi su liberoquotidiano

classcnbc : #Cernobbio2020 ''Sull'idrogeno l'Italia può giocare un grande ruolo''. L'ad di @snam, Marco Alverà, ci spiega quali… - LucaBizzarri : Viene da chiedersi quali siano i grandi e fondamentali temi che fanno di Azione, +Europa, i vari radicali e Italia… - Tg3web : La pandemia da coronavirus. In Europa preoccupa la Francia con quasi 9.000 casi in un giorno. Nel mondo sono quasi… - infoitsalute : Coronavirus, ecco quali sono i nuovi focolai regione per regione - La_LoreDalai : RT @EBrugnate: @fguglieri Se i lettori solo si immaginassero quanti e quali autori stranieri ha portato in Italia gli farebbero un monument… -

Ultime Notizie dalla rete : Quali sono Coronavirus, ecco quali sono i nuovi focolai regione per regione Sky Tg24 Le scuole francescane preservano la presenza dei cristiani in Terra Santa

Sono la speranza delle famiglie cristiane per non abbandonare i Luoghi Santi. Ma oggi hanno bisogno di aiuto. Le Scuole della Custodia di Terra Santa sono tra le migliori istituzioni educative del ter ...

Ponte Messina: De Micheli, 'aspettiamo risultati commissione su progetti'

Cernobbio (Como), 6 set. (Adnkronos) - Sul ponte sullo Stretto di Messina "c’è la Commissione e aspettiamo il risultato della Commissione. Io sono per avere i numeri e poi sulla base dei numeri decide ...

Sono la speranza delle famiglie cristiane per non abbandonare i Luoghi Santi. Ma oggi hanno bisogno di aiuto. Le Scuole della Custodia di Terra Santa sono tra le migliori istituzioni educative del ter ...Cernobbio (Como), 6 set. (Adnkronos) - Sul ponte sullo Stretto di Messina "c’è la Commissione e aspettiamo il risultato della Commissione. Io sono per avere i numeri e poi sulla base dei numeri decide ...