PSG, Leonardo: “Non ho contattato Allegri, ma stiamo valutando Tuchel. Messi? Ci abbiamo pensato, ma…” (Di domenica 6 settembre 2020) Leonardo, direttore sportivo del PSG, che in Italia conosciamo benissimo visti i suoi trascorsi con Milan ed Inter, ha rilasciato un'intervista a Canal+. Il dirigente dei parigini si è soffermato in modo particolare su quello che sarà il calciomercato del PSG dopo il raggiungimento della finale di Champions League, poi persa contro lo strapotere del Bayern Monaco. Leonardo ha anche toccato il tema allenatore, con il futuro di Tuchel che praticamente è sempre stato in bilico, e della possibilità di consegnare la panchina a Max Allegri."SIAMO BLOCCATI DAL FAIR PLAY FINANZIARIO"caption id="attachment 838105" align="alignnone" width="1024" Leonardo (Getty Images)/caption"Dovremo vendere alcuni giocatori visto che la situazione è difficile per tutte le squadra a causa ... Leggi su itasportpress

