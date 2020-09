PSG, Leonardo: «Abbiamo investito su Icardi. Allegri? Mai contattato» (Di domenica 6 settembre 2020) Leonardo è intervenuto nel corso di una lunga intervista ai microfoni di Canal+: le parole del direttore sportivo del PSG Leonardo, direttore sportivo del PSG, è intervenuto nel corso di una lunga intervista ai microfoni di Canal+. CORONAVIRUS – «Tutti i club hanno bisogno di vendere per comprare. Il Fair Play Finanziario ci impedisce di mettere altri denaro. Il PSG è nella stessa situazione degli altri club. Abbiamo bisogno di vendere giocatori, ma non è facile perché nessuno compra. Abbiamo investito su Icardi quest’estate. Ora dobbiamo essere un po’ creativi sul mercato in entrata». Allegri – «Con Tuchel le cose sono molto chiare, parliamo molto. Ha fatto qualcosa di fantastico. ora è ... Leggi su calcionews24

