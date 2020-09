Protesto assegni e tutela del debitore in difficoltà causa Covid-19: la novità (Di domenica 6 settembre 2020) Protesto assegni e tutela del debitore in difficoltà causa Covid-19: la novità La normativa emergenziale in tema di coronavirus è intervenuta anche con riferimento al Protesto assegni. Sono insomma state varate delle regole di garanzia, atte a tutelare chi ha emesso un assegno nel periodo di emergenza coronavirus. La ragione è semplice: il titolo di credito, a causa delle difficoltà economiche del debitore, è spesso non pagato per mancanza di fondi, e per far fronte a tale situazione di emergenza non solo sanitaria, ma anche economica, è stata prediposta una particolare disciplina che comporta differenti conseguenze ... Leggi su termometropolitico

Ultime Notizie dalla rete : Protesto assegni Assegno protestato: cosa fare? Studio Cataldi Scientifico e Artistico, cresce la protesta

Lavori partiti in ritardo e poca chiarezza, genitori e docenti si sfogano sui social: "Non sono neppure iniziati i corsi di recupero".

Assegni scoperti: niente segnalazione Cai in emergenza Covid

Il decreto Liquidità ha sospeso fino al 31 agosto il termine generale di 60 giorni prima del quale la banca non può effettuare l’iscrizione in banca dati. La segnalazione nella Centrale di allarme int ...

Lavori partiti in ritardo e poca chiarezza, genitori e docenti si sfogano sui social: "Non sono neppure iniziati i corsi di recupero".Il decreto Liquidità ha sospeso fino al 31 agosto il termine generale di 60 giorni prima del quale la banca non può effettuare l’iscrizione in banca dati. La segnalazione nella Centrale di allarme int ...