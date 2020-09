Previsioni Meteo Toscana: domani possibili rovesci e temporali sparsi (Di domenica 6 settembre 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana i prossimi giorni. domani parzialmente nuvoloso o nuvoloso con possibilità di rovesci e temporali sparsi, più probabili in Appennino. Venti: variabili, tra deboli e moderati. Fino a moderati meridionali sulla costa. Mari: poco mossi o localmente mossi al largo. Temperature: quasi stazionarie o in lieve aumento le massime sulle pianure settentrionali. Martedì 8 poco nuvoloso. Venti: deboli o localmente moderati da nord est. Mari: poco mossi, localmente mossi al largo. Temperature: in aumento le minime, massime in ... Leggi su meteoweb.eu

