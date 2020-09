Presidente Lione: «Su Depay c’è un club di Serie A» (Di domenica 6 settembre 2020) Il Presidente del Lione conferma le voci che vorrebbero la Roma nella lista di club interessati a Memphis Depay Jean-Michel Aulas, Presidente del Lione, ha commentato le voci di mercato che riguardano Memphis Depay. Sulle tracce dell’attaccante c’è anche la Roma. FUTURO Depay – «Memphis è a fine contratto. Koeman lo vuole al Barcellona? C’è anche la Roma». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

