"Prendila e portala nell'islam...". Foto choc per attrarre migranti (Di domenica 6 settembre 2020) Francesca Galici Nei gruppi sui social dei migranti, la propaganda si fa anche attraverso le immagini di bellissime ragazze, ignare di tutto, pronte ad accoglierli in Europa Sul treno da Cagliari a Iglesias, in Sardegna, una ragazzina di 17 anni sarebbe stata circondata da tre migranti e uno di loro l'avrebbe palpeggiata. I tre sono domiciliati in una struttura di accoglienza di Villaspeciosa e stavano rientranto in struttura quando hanno incrociato la giovanissima, che giunta in stazione ha allertato il 112. Gli stranieri sono stati fermati e quello ritenuto responsabile, un algerino di 24 anni, è stato denunciato. L'Unione Sarda riferisce che tutti e tre i giovani erano già stati precedentemente raggiunti da un decreto di espulsione. Questa è una delle tante storie di cronaca quotidiana del nostro Paese, che potrebbe ... Leggi su ilgiornale

