Pozzuoli, 11 nuovi casi di Covid: "L'epidemia non è finita" (Di domenica 6 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli (Na) – "L'epidemia non è finita e non si può abbassare l'attenzione" così il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, annuncia 11 nuovi positivi al Covid nel comune flegreo. Tutti gli ultimi casi di contagio sono però da rintracciare nei link epidemiologici di precedenti contagi registrati nella città a nord di Napoli. Mentre, al momento, sul territorio di Pozzuoli sono 48 i cittadini contagiati dal coronavirus. "Convocherò un tavolo con il Centro operativo comunale di Protezione civile per valutare l'adozione di nuove disposizioni se dovessero aumentare i casi" ha spiegato il primo cittadino.

