Portogallo-Croazia: Cristiano Ronaldo richiamato perché senza mascherina (Di domenica 6 settembre 2020) Cristiano Ronaldo si è reso protagonista di un episodio alquanto imbarazzante. L’attaccante della Juventus, costretto ad assistere in tribuna al match di Nations League vinto dal suo Portogallo contro la Croazia per 4-1 a causa di una brutta infezione al piede, è stato richiamato da un assistente dell’ Uefa perché sprovvisto di mascherina anti-Covid. Costernato, il fenomeno lusitano ha poi subito provvedeuto ad indossarla. D’altra parte il protocollo stilato dall’ Uefa al momento della ripresa delle competizioni non fa sconti a nessuno e prevede che tutti gli occupanti delle tribune debbono indossare le mascherine. La stessa sorte è toccata ai componenti della panchina portoghese. Cristiano ... Leggi su sport.periodicodaily

fanpage : #CristianoRonaldo richiamato all'ordine, non indossa la mascherina sugli spalti #portogallocroazia - forumJuventus : Ronaldo fermato da un'infezione al piede: in dubbio per Portogallo-Croazia ?? - periodicodaily : Portogallo-Croazia: Cristiano Ronaldo richiamato perché senza mascherina - giuaddo99 : #CR7 senza mascherina: richiamato all'ordine in Portogallo-Croazia - Dalla_SerieA : Nations League, Portogallo senza Ronaldo contro la Croazia - -