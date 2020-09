Portogallo, Cristiano Ronaldo spettatore in tribuna senza mascherina: richiamato da responsabile sicurezza (Di domenica 6 settembre 2020) In occasione della sfida contro la Croazia del suo Portogallo, Cristiano Ronaldo è stato spettatore dalla tribuna. Un bel vedere dato che i suoi hanno vinto per 4-1 nonostante la sua assenza ma non sono mancati dei fuori programma. Uno in particolare ha visto CR7 protagonista. senza mascherina, l'asso della Juventus è stato richiamato a seguire fedelmente i protocolli di sicurezza anti coronavirus.Cristiano Ronaldo richiamato perché senza mascherinaNon è potuto scendere in campo con il Portogallo per un problema al piede ma ha assistito lo stesso alla gara dalla tribuna. ... Leggi su itasportpress

SkySport : Ronaldo out: non convocato per Portogallo-Croazia - fanpage : #CristianoRonaldo richiamato all'ordine, non indossa la mascherina sugli spalti #portogallocroazia - lightmoon972 : RT @fanpage: #CristianoRonaldo richiamato all'ordine, non indossa la mascherina sugli spalti #portogallocroazia - ItaSportPress : Portogallo, Cristiano Ronaldo spettatore in tribuna senza mascherina: richiamato da responsabile sicurezza -… - angiuoniluigi : RT @giornalettismo: #CristianoRonaldo è stato rimproverato da un'addetta dello staff della #UEFA che lo ha invitato a indossare la #mascher… -