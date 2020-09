Portogallo, Cristiano Ronaldo esulta: «Che bello essere tornati» – FOTO (Di domenica 6 settembre 2020) Cristiano Ronaldo ha tenuto col fiato sospeso tutti i suoi tifosi, dopo lo stop in Nazionale: ecco le sue parole Cristiano Ronaldo tira un sospiro di sollievo e lo fa tirare anche ai tifosi bianconeri e del Portogallo. Il campione portoghese, assente nella sfida di Nations League contro la Croazia, sta meglio, come dichiarato dal ct lusitano. A rincuorare i tifosi della Juve ci ha pensato lo stesso Ronaldo con un post su Instagram in cui torna ad allenarsi. View this post on Instagram Feliz por estar de volta! 🇵🇹💪🏼 A post shared by Cristiano Ronaldo (@Cristiano) on Sep 6, 2020 at 5:49am PDT Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

