Porsche Taycan: 400 dipendenti Audi per aiutare la produzione (Di domenica 6 settembre 2020) Criticata, desiderata, ambiziosa, rivoluzionaria. Dal suo annuncio, Taycan ha suscitato sentimenti contrastanti, per poi rivelarsi un successo clamoroso. A tal punto che Porsche ha dovuto chiedere ... Leggi su gazzetta

La Gazzetta dello Sport

Criticata, desiderata, ambiziosa, rivoluzionaria. Dal suo annuncio, Taycan ha suscitato sentimenti contrastanti, per poi rivelarsi un successo clamoroso. A tal punto che Porsche ha dovuto chiedere aiu ...