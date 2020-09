Ponte Messina: Salvini, 'lo preferisco alla ciclabile ma va realizzato' (Di domenica 6 settembre 2020) Cernobbio (Como), 6 set. (Adnkronos) - "preferisco il Ponte alla pista ciclabile, se devo scegliere. Poi si può mettere la pista ciclabile sul Ponte, ma preferisco partire dal Ponte se devo scegliere”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo al forum Ambrosetti di Cernobbio, sulle parole delle Infrastrutture, Paola De Micheli, che aveva parlato della possibilità di realizzare una pista ciclabile per collegare la Sicilia. "La mia ambizione è che chi ha costruito il Ponte di Genova costruisca anche quello sullo Stretto. Dopo 40 anni di chiacchiere, chi ha costruito quello di Genova costruisca in 5 anni di mandato il Ponte sullo Stretto: 4 ... Leggi su liberoquotidiano

