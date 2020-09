Politici in vacanza, da Salvini alla Boschi: guarda le foto più belle (Di domenica 6 settembre 2020) Anche per i Politici, estate è sinonimo di vacanze. Messi in pausa gli impegni in Parlamento, anche loro hanno saputo ritagliarsi qualche giorno da dedicare agli affetti e al relax. Tutti sono rimasti ... Leggi su tgcom24.mediaset

R__Pizzi : @FabioBertusi @padonda18 @CarloCalenda Tanti anni fa, il caposcorta di Andreotti veniva in vacanza davanti casa mia… - zombificazione : RT @zombificazione: L'economia italiana è quella che è caduta di più al mondo. E mentre ... il governo,i #Politici i #Sindacati e #Confindu… - zombificazione : L'economia italiana è quella che è caduta di più al mondo. E mentre ... il governo,i #Politici i #Sindacati e… - Beddoni : @GiuseppeConteIT Sembra una fiction.. Ma che politici abbiamo!? Anziché dare il bonus ai ristoratori per restare ch… - fabiotempoMi : RT @Teresat14547770: SAPETE COS'ALTRO HA FATTO MALE ALLA POPOLAZIONE?VEDERE LE FOTO DEI NS POLITICI IN VACANZA, SPENSIERATI, SU BARCHE E LO… -

Ultime Notizie dalla rete : Politici vacanza Politici in vacanza, da Salvini alla Boschi: guarda le foto più belle TGCOM Politici in vacanza, da Salvini alla Boschi: guarda le foto più belle

Anche per i politici, estate è sinonimo di vacanze. Messi in pausa gli impegni in Parlamento, anche loro hanno saputo ritagliarsi qualche giorno da dedicare agli affetti e al relax. Tutti sono rimasti ...

Penisola Sorrentina. Turismo, persi 100 mld: flop dei bonus vacanza

La pandemia ha dimezzato, se non annullato completamente, la voglia di viaggiare lasciando i turisti a fare i conti con la paura di contagiarsi. Nonostante i bonus vacanza messi a disposizione dal Gov ...

Anche per i politici, estate è sinonimo di vacanze. Messi in pausa gli impegni in Parlamento, anche loro hanno saputo ritagliarsi qualche giorno da dedicare agli affetti e al relax. Tutti sono rimasti ...La pandemia ha dimezzato, se non annullato completamente, la voglia di viaggiare lasciando i turisti a fare i conti con la paura di contagiarsi. Nonostante i bonus vacanza messi a disposizione dal Gov ...