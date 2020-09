Pogacar conquista la 9^ tappa al Tour, Roglic in maglia gialla (Di domenica 6 settembre 2020) LARUNS (FRANCIA) (ITALPRESS) – Tadej Pogacar si è aggiudicato la nona tappa del Tour de France 2020, vinta nella volata ristretta tra i big della Grande Boucle che hanno vanificato nel finale la lunga fuga di Marc Hirschi, terzo al traguardo. Nella frazione pirenaica da Pau a Laruns, al termine 153 chilometri ricchi di ascese e scenario della lotta tra gli uomini di classifica, arriva il trionfo del corridore sloveno della Uae-Emirates, ma a sorridere è anche il connazionale Primoz Roglic, che è secondo all'arrivo e diviene nuovo leader della classifica generale conquistando la maglia gialla. Il corridore della Jumbo-Visma ha risposto bene agli attacchi di Tadej Pogacar ed Egan Bernal e ha conquistato undici ... Leggi su liberoquotidiano

