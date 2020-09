PlayStation 5 non uscirà in contemporanea mondiale? Il sito di Call of Duty Black Ops Cold War fa sorgere dei dubbi (Di domenica 6 settembre 2020) Secondo quanto annunciato tempo fa da Sony, PlayStation 5 verrà lanciata in tutto il mondo entro il periodo festivo 2020. Il giorno è ancora ignoto, ma la compagnia ha voluto precisare che tutto il mondo potrà godere della next-gen entro Natale.Molti si auguravano che queste dichiarazioni celassero l'intenzione di avere un lancio in contemporanea mondiale. Sfortunatamente, alcune nuove informazioni scovate all'interno del materiale promozionale di Call of Duty Black Ops: Cold War e non solo, stanno creando alcuni dubbi sulla release mondiale della console.Tempo fa, sul canale Youtube ufficiale di PlayStation, venne caricato un trailer del nuovo COD, nel quale veniva specificato che la versione PS5 ... Leggi su eurogamer

