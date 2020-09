Pistoia: crolla porzione di mura medievali cittadine. Nessuno sotto le macerie (Di lunedì 7 settembre 2020) Crollo improvviso, a Pistoia, nel tardo pomeriggio di domenica 6 settembre, di una porzione delle mura cittadine. Sono intervenuti i cinofili dei vigili del fuoco nella zona di viale Arcadia per escludere la presenza di persone rimaste sotto le macerie Leggi su firenzepost

Sono ancora da chiarire le cause del crollo. Sul posto i vigili del fuoco di Pistoia e i funzionari del Comune per le verifiche del caso I Vigili del Fuoco del comando di Pistoia sono intervenuti ques ...Il tratto lungo viale Arcadia non esiste più. Il dissesto nello stesso settore già interessato dal cedimento della parte sommitale 9 anni fa. Un tratto di trenta metri delle mura medievali di Pistoia, ...