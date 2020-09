Pisa, si arrampica su una trave per una foto: muore schiacciata (Di domenica 6 settembre 2020) Choc in uno stabilimento balneare di Tirrenia: una turista 43enne si è “appesa” a una trave per una foto, ma la struttura è improvvisamente crollata. Si è aggrappata a una trave in muratura per farsi una foto ricordo durante una delle ultime giornate estive al mare, ma la struttura le è improvvisamente crollata addosso, uccidendola … Leggi su viagginews

