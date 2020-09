Pisa – Muore 43enne mentre scatta una foto a Tirrenia (Di domenica 6 settembre 2020) La tragedia è avvenuta intorno alle ore 12 a Tirrenia, nel Pisano. La vittima è una donna di 43 anni: inutile l’arrivo dei soccorsi, per lei non c’è stato nulla da fare. Una donna di 43 anni è morta oggi domenica 6 settembre, in un giardino non lontano da Piazza Belvedere a Tirrenia, frazione di Pisa. La … Leggi su periodicodaily

