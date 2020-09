Pisa: anziano picchiato e rapinato in casa da 4 banditi (Di domenica 6 settembre 2020) Secondo quanto è stato ricostruito dai militari, intorno alle 21.30 i malviventi hanno sorpreso l'anziano in giardino: avrebbero agito molto rapidamente obbligando il 77enne a indicare loro dove si trovassero soldi e oggetti di valore. Alla fine i quatto sono fuggiti con 1.869 euro in contanti e un orologio Leggi su firenzepost

FirenzePost : Pisa: anziano picchiato e rapinato in casa da 4 banditi - il_latinista : @EagleHeartFra @pietroballerini @ilfoglio_it @davidallegranti Comprende solo 4 province, nelle altre tutto è in sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Pisa anziano Banda di rapinatori aggredisce anziano in casa: via con contanti e un orologio PisaToday Anziano rapinato e picchiato da quattro banditi incappucciati

Pisa, 6 settembre 2020 - Un uomo di 77 anni è stato picchiato e rapinato ieri sera nella sua abitazione in una zona isolata di Perignano, nel comune di Casciana Terme Lari, nel Pisano. Quattro i bandi ...

Anziano picchiato e rapinato in casa nel Pisano

(ANSA) - PISA, 06 SET - Un uomo di 77 anni è stato picchiato e rapinato ieri sera nella sua abitazione in una zona isolata di Perignano, nel comune di Casciana Terme Lari, nel Pisano. Quattro i bandit ...

Pisa, 6 settembre 2020 - Un uomo di 77 anni è stato picchiato e rapinato ieri sera nella sua abitazione in una zona isolata di Perignano, nel comune di Casciana Terme Lari, nel Pisano. Quattro i bandi ...(ANSA) - PISA, 06 SET - Un uomo di 77 anni è stato picchiato e rapinato ieri sera nella sua abitazione in una zona isolata di Perignano, nel comune di Casciana Terme Lari, nel Pisano. Quattro i bandit ...