Pirlo Juventus, Zenga: “Non ha mai allenato? Chi se ne frega!” (Di domenica 6 settembre 2020) Pirlo Juventus – Nonostante il massimo sostegno da parte della dirigenza nei confronti di Andrea Pirlo c’è ancora qualche addetto ai lavori che storce il naso verso l’ex centrocampista della Juventus. A questo proposito si è espresso l’ex tecnico del Cagliari Walter Zenga, sottolineando il suo disappunto per le critiche rivolte al neo-allenatore bianconero. Pirlo Juventus, Zenga: “Non ha mai allenato? Chi se ne frega!” Ecco quanto dichiarato da Zenga alla Gazzetta dello Sport: “Sicuramente non sono stato uno di quelli che ha detto: “Ah, che scandalo, allena subito la Juve”. Chi se ne frega se non ha mai allenato: ... Leggi su juvedipendenza

