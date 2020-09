Pestato da un gruppo di giovani nel cuore della movida colleferrina: muore a soli 21 anni Willy Monteiro (Di domenica 6 settembre 2020) Dramma a Colleferro, comune da circa 20.000 anime in provincia di Roma. Nella notte tra il 5 e il 6 settembre un ragazzo di 21 anni è stato ucciso a calci e pugni nei giardini di largo Oberdan da un gruppo di giovani. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Colleferro, per il giovane – Willy Monteiro, giovane … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

PsicheMKD : La persona stava viaggiando con un gruppo di van di supporter del presidente Trump ed è stato fermato, tirato giù d… -

Ultime Notizie dalla rete : Pestato gruppo

NewNotizie

"Sono pronto a lasciare Napoli e l'Italia", il cantante Sal Da Vinci ma conosciuto dal popolo dei verdoniani come "Capua", il fraterno amico di Oscar Pettinari (alias Carlo Verdone) nel film Troppo fo ...Brutta avventura per Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale della Campania, noto per le sue battaglie di legalità. Il giornalista è stato brutalmente aggredito poche ore fa e a darne comunic ...